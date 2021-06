Tav, Salvini: “Non solo alta velocità, ma anche tutela ambientale” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Sono qui per rendere i dovuti onori agli ingegneri, architetti, geometri, operai, a donne e uomini delle forze dell’ordine, amministratori locali, a cittadini del territorio che stanno dando l’esempio di quello che è l’Italia, dell’abilità nel ripartire dopo il lockdown”. Lo ha affermato Matteo Salvini al termine della visita al cantiere della Tav di Chiomonte. “Questa sarà non solo alta velocità ma tutela ambientale, rispetto del territorio”, aggiunge. jp/mgg/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) “Sono qui per rendere i dovuti onori agli ingegneri, architetti, geometri, operai, a donne e uomini delle forze dell’ordine, amministratori locali, a cittadini del territorio che stanno dando l’esempio di quello che è l’Italia, dell’abilità nel ripartire dopo il lockdown”. Lo ha affermato Matteoal termine della visita al cantiere della Tav di Chiomonte. “Questa sarà nonma, rispetto del territorio”, aggiunge. jp/mgg/gtr su Il Corriere della Città.

