Ddl Zan, la Chiesa si batte per difendere l'essere umano (Di lunedì 28 giugno 2021) Ogni volta che la Santa Sede interviene a richiamare alcuni principi fondamentali in merito a temi oggetto di discussione nella politica o nell’opinione pubblica, subito parte l’accusa di indebita ingerenza Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) Ogni volta che la Santa Sede interviene a richiamare alcuni principi fondamentali in merito a temi oggetto di discussione nella politica o nell’opinione pubblica, subito parte l’accusa di indebita ingerenza

Advertising

NicolaPorro : Ecco a che livello può arrivare il fanatismo dei fascio-comunisti pro #ddlZan ?? @giubileif - Fedez : Riassumendo: il Vaticano che ha un debito stimato di 5 miliardi di euro su tasse immobiliari mai pagate dal 2005 ad… - marcocappato : Se il ddl Zan viola il Concordato col #Vaticano abbiamo solo una ragione in più per abolire il Concordato. - marco_strepa : Reazioni -a catena- contro Liorni presunto omofobo che schernisce il DDL Zan tra 3 2 1 #reazioneacatena - nerolovelace : @ashrepartoferra @notjesus33 1. Se non conosci cosa dice la proposta di legge ddl zan, cosa parli a fare? 2. Invent… -