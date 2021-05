Eurovision 2021 | “Damiano dei Maneskin stava sniffando cocaina durante la premiazione” | ma è una bufala E la band spiega cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) “deila”. L’accusa, pesantissima, è circolata in rete, rimbalzata di twitter in twitter, fin da prima che all’Song Contestlaitaliana venisse proclamata vincitrice. Ma, come hannoto gli stessila conferenza stampa al termine della kermesse e poi in una storia di Instagram, si tratta di una. ##italy ##coke #cocaine pic.twitter.com/eYYcEhF425 — Crypt Titulaer (@Crypt Titulaer) May 22,Ma andiamo con ordine.la, ...