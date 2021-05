La moglie vuol fare sesso ma lui è stanco: lei lo picchia e finisce sotto processo (Di sabato 22 maggio 2021) PESARO - Lei è troppo focosa, vorrebbe fare sesso col compagno, ma lui non ne ha voglia. E il caso finisce davanti al giudice di pace con la donna accusata di percosse. E' il singolare caso di una ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 22 maggio 2021) PESARO - Lei è troppo focosa, vorrebbecol compagno, ma lui non ne ha voglia. E il casodavanti al giudice di pace con la donna accusata di percosse. E' il singolare caso di una ...

pioveColSole_ : @idbaluk @Sergio64221 @CarolaMaugeri @Caterin33302833 @NicolaPorro Seconda cosa, no, il matrimonio non da il conses… - SergioBalacco : @azzurroneve @Cattleya980 Il marito picchia la moglie perché la ama, è quasi una conseguenza naturale - spiegano l… - laura_lauril : @noitre32 Quando dicono moglie e buoi dei paesi tuoi vuol dire non mischiare la tua cultura con un’altra che non co… - miaferrari10 : C'è un detto che dice tra moglie e marito non mettere il dito..chi vuol capire capisca .. hanno veramente stufato q… - iamagnetised : @halowasabi poi è ovvio che c'è chi lo fa per altri motivi e risulta volgare/irrispettosx, ma non è un comportament… -