Una lotteria per i vaccinati: 'Si possono vincere 5 milioni'. L'idea nello Stato di New York (Di venerdì 21 maggio 2021) Chi sceglie di farsi vaccinare contro il Covid può anche tentare la fortuna e cercare di vincere fino a 5 milioni di dollari. L'idea viene dallo Stato di New York, dove chi si vaccina in una clinica ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Chi sceglie di farsi vaccinare contro il Covid può anche tentare la fortuna e cercare difino a 5di dollari. L'viene dallodi New, dove chi si vaccina in una clinica ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, nel Regno Unito che riapre è boom della variante indiana: «+160% in una settimana». Anche New York lan… - CoroAlessio : @BiologiScienza Sarà che studio economia, ma non è una delle idee più stupide che abbia sentito. Però è da fare più… - davidegrandi63 : @BiologiScienza lotteria degli scontrini, cashback. immuni (l'app). Lotteria 1M$/settimana in Ohio tra chi si vacci… - Gimmy1989 : @OfficialUSLecce L’obbiettivo della serie A è stato sbagliato da tempo, è un mese che arrivavano risultati negativi… - massimofantini4 : In Italia c'è ancora il 16% della popolazione che è indecisa o non vuole vaccinarsi.. in alcuni stati degli USA han… -