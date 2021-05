Prima notte di tregua in Medio Oriente dopo 11 giorni di bombardamenti, Hamas rivendica la vittoria. Missione Usa in Israele nei prossimi giorni (Di venerdì 21 maggio 2021) Dalle 2 ora locale (l’una in Italia) sono terminati gli scontro tra Israele e Hamas, dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco mediato dall’Egitto e dalle Nazioni Unite. Le autorità militari israeliane vanno verso la rimozione dello stato di emergenza. Nei prossimi giorni emissari dell’Egitto si recheranno in Israele e a Gaza per discutere il rafforzamento della tregua. Intanto, nella Gaza ci sono stati festeggiamenti nelle strade per celebrare la fine dei bombardamenti sulla Striscia. Almeno 232 palestinesi, tra cui 65 bambini, sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani. Nei prossimi giorni il segretario di Stato americano Antony Blinken sarà in ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) Dalle 2 ora locale (l’una in Italia) sono terminati gli scontro tral’entrata in vigore del cessate il fuoco mediato dall’Egitto e dalle Nazioni Unite. Le autorità militari israeliane vanno verso la rimozione dello stato di emergenza. Neiemissari dell’Egitto si recheranno ine a Gaza per discutere il rafforzamento della. Intanto, nella Gaza ci sono stati festeggiamenti nelle strade per celebrare la fine deisulla Striscia. Almeno 232 palestinesi, tra cui 65 bambini, sono stati uccisi neiisraeliani. Neiil segretario di Stato americano Antony Blinken sarà in ...

