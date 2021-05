Frecciarossa anche di notte? Possibile arrivo a Salerno alle 2.30 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una indiscrezione rimbalza da ambienti prossimi a Trenitalia. La direzione starebbe lavorando perché, in estate, i Frecciarossa possano attraversare l’Italia anche di notte. La prima rotazione di questo ambizioso progetto potrebbe riguardare i collegamenti andata/ritorno Milano Centrale-Reggio Calabria con partenza dal capoluogo meneghino alle 21.20 e arrivo alle 6 circa. Nove ore in luogo delle 17 tradizionali, partendo in fascia serale dalla Lombardia. Se l’indiscrezione fosse confermata, Salerno beneficerebbe di un collegamento notturno di alta velocità dalle stazioni di Milano, Bologna, Firenze, Roma. Attualmente l’ultima partenza da Milano centrale è alle ore 17.10 con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una indiscrezione rimbalza da ambienti prossimi a Trenitalia. La direzione starebbe lavorando perché, in estate, ipossano attraversare l’Italiadi. La prima rotazione di questo ambizioso progetto potrebbe riguardare i collegamenti andata/ritorno Milano Centrale-Reggio Calabria con partenza dal capoluogo meneghino21.20 e6 circa. Nove ore in luogo delle 17 tradizionali, partendo in fascia serale dalla Lombardia. Se l’indiscrezione fosse confermata,beneficerebbe di un collegamento notturno di alta velocità dstazioni di Milano, Bologna, Firenze, Roma. Attualmente l’ultima partenza da Milano centrale èore 17.10 con ...

Advertising

anteprima24 : ** #Frecciarossa anche di notte? Possibile arrivo a ##Salerno alle 2.30 ** - LeFrecce : @mimmo956 Ciao Mimmo , a bordo dei treni Frecciarossa e Frecciargento riceverai il nostro 'Health & Safety Kit' gra… - MattiaPascale2 : RT @AndreaGiuricin: La #concorrenza nell'#AV grazie a #Italo ha fatto bene non solo al consumatore (+ frequenza, +qualità e prezzi + bassi)… - Antonio18243297 : RT @AndreaGiuricin: La #concorrenza nell'#AV grazie a #Italo ha fatto bene non solo al consumatore (+ frequenza, +qualità e prezzi + bassi)… - esseffesse : RT @AndreaGiuricin: La #concorrenza nell'#AV grazie a #Italo ha fatto bene non solo al consumatore (+ frequenza, +qualità e prezzi + bassi)… -