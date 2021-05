Playoff Serie B, semifinale d’andata: Balotelli in panchina, le formazioni ufficiali di Cittadella-Monza (Di lunedì 17 maggio 2021) Tutto pronto per Cittadella-Monza.Dopo il primo turno, i Playoff promozione entrano nel vivo con le semifinali d'andata. Alle ore 18.30, al "Tombolato", i padroni di casa affronteranno gli uomini di Cristian Brocchi. Il Cittadella è reduce dalla vittoria conquistata per 1-0 contro il Brescia, mentre il Monza ha concluso la stagione al terzo posto e scenderà in campo per la prima volta dopo la fine della regular season.Di seguito, le formazioni ufficiali.Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini. All.: Venturato.A disp.: Maniero, Perticone, Camigliano, Rosafio, D'Urso, Beretta, Gargiulo, Smajlaj, Pavan, Mastrantonio, Ogunseye, Cassandro.Monza (3-5-2): Di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Tutto pronto per.Dopo il primo turno, ipromozione entrano nel vivo con le semifinali d'andata. Alle ore 18.30, al "Tombolato", i padroni di casa affronteranno gli uomini di Cristian Brocchi. Ilè reduce dalla vittoria conquistata per 1-0 contro il Brescia, mentre ilha concluso la stagione al terzo posto e scenderà in campo per la prima volta dopo la fine della regular season.Di seguito, le(4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini. All.: Venturato.A disp.: Maniero, Perticone, Camigliano, Rosafio, D'Urso, Beretta, Gargiulo, Smajlaj, Pavan, Mastrantonio, Ogunseye, Cassandro.(3-5-2): Di ...

