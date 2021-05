Juventus | Agnelli chiede ai giocatori lo slittamento di 4 mensilità

Leggi su newsmondo

(Di sabato 15 maggio 2021) Trattativa tra lae iper lodi 4. Il discorso entrerà nel vivo al termine del campionato. TORINO – E’ in corso una trattativa tra lae iper lodi quattro. Come riferito da La Repubblica, il presidenteha chiesto ai tesserati di poter pagare più tardi gli stipendi che vanno da marzo a giugno 2021. Una soluzione molto simile a quella proposta lo scorso anno. In quel caso, però, iavevano detto no a questa soluzione arrivando ad un compromesso di duee mezzo per un risparmio di oltre 33 milioni. Le trattative sono in corso anche se nessuna decisione è stata presa. Pirlo: “Per adesso ...