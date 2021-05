Voto di scambio politico-mafioso | Pm chiede 10 anni per ex vicensindaco di Caserta

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Luigi Landolfi ha chiesto 10di carcere per l’ex vice-sindaco diPasquale Corvino, in passato anche presidente dellana Calcio, e Pasquale Carbone, ex sindaco di San Marcellino (), imputati perdicon l’aggravante mafiosa in relazione alle Elezioni Regionali del 2015. Il sostituto antimafia ha chiesto pene pesanti anche per altre nove imputati, in particolare 24 per Agostino Capone, fratello di Giov, ritenuto elemento di spicco del clan Belforte di Marcianise, e 12per la moglie Mariagrazia Semonella (entrambi sono difesi da Franco Liguori), titolare della Clean Service, società che secondo la Dda ...