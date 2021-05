Operazione “BLACK OUT” | Polizia Postale contro lo streaming illegale

(Di venerdì 14 maggio 2021)OUT”: Maxidellalo. Contrasto al cyber crime Oscurati 1.500.000 utenti con abbonamenti illegali. Azzerato l’80% del flussodelle IP TV in ItaliaOUT”: 45 indagati per associazione per delinquere finalizzato all’accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e riproduzione e diffusione a mezzo

Nella denominata out, sono sequestrati anche dispositivi illegali utilizzati per le connessioni e le attività di diffusione dello streaming Nelle abitazioni di alcuni ... E' il bilancio dell'Out' condotta dalla polizia nelll'ambito di un'inchiesta contro la pirateria audiovisiva. Il blitz, finalizzato al contrasto del fenomeno delle IP TV illegali, è ... La polizia postale ha azzerato l'80% del flusso illegale delle IP TV in Italia gestito da Messina per un giro di affari di 15 milioni di euro all'anno ai danni di Sky, Dazn, Mediaset e Netflix. Numeroso materiale informatico nonché i server ed i dispositivi illegali utilizzati per le connessioni e le attività di diffusione dello streaming sono stati sequestrati nell'ambito de ...