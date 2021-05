Calcio | Rummenigge ' Lewandowski? Sono sicuro che resterà al Bayern'

(Di venerdì 14 maggio 2021) "Chi venderebbe un attaccante da 60 gol all'anno?" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - "Non ho dubbi sul fatto che". Karl - Heinze, amministratore delegato delMonaco, rassicura i ...

Advertising

sportli26181512 : Rummenigge: '#Lewandowski? Non ci priviamo di 60 gol all'anno': L'amministratore delegato del #BayernMonaco rassicu… - CaterinaAutiero : RT @GolDiTacco: Karl-Heinz Rummenigge: il calcio si gioca prima con la testa -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Rummenigge

Ipotesi chesmentisce ai microfoni di "Sport1": "Chi si priverebbe di un calciatore da 60 gol all'anno? E poi i suoi agenti non hanno parlato con noi di una sua possibile partenza". Al ...Chiara la posizione dei bavaresi espressa da Oliver Kahn, che nei prossimi mesi prenderà il posto dicome nuovo amministratore delegato del club. "Mi dispiace ma chi accosta il Bayern a ...Il futuro CEO del club chiarisce: Chiunque ne parli non ha chiara la situazione. Il nostro margine di manovra finanziario si è ridotto.Il futuro CEO del club chiarisce: "Chiunque ne parli non ha chiara la situazione. Il nostro margine di manovra finanziario si è ridotto".