L'Oversight Board che ha deciso su Trump è la foglia di fico di Zuckerberg (Di giovedì 13 maggio 2021) Facebook è finito in un cul de sac. L'Oversight Board ha finalmente deliberato sulla sospensione "ad libitum" dell'account da 35 milioni di seguaci dell'ex presidente Donald Trump, ma la decisione probabilmente non è piaciuta al CEO Mark Zuckerberg. Dopo l'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio Facebook (ma potremmo tranquillamente dire Zuckerberg, che è noto abbia assoluto potere di decisione) ha bannato dalla piattaforma il presidente a causa del rischio che incitasse ulteriori violenze. Fin qui, tutti d'accordo. Si legge nel comunicato ufficiale del Comitato: "Trump ha creato un'atmosfera in cui sussisteva un grave rischio di violenza" e dunque "era giustificata la decisione di Facebook di sospendere gli account di Trump il 6 gennaio e di estendere tale sospensione ...

