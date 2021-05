Tennis: Internazionali Bnl, esordio vincente per Sinner, sfiderà Nadal (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. Il 19enne altoatesino, numero 18 del mondo, supera il francese Ugo Humbert, numero 32 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 29 minuti. Sinner affronterà al 2° turno lo spagnolo Rafael Nadal, numero 3 del mondo e seconda testa di serie. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) -per JannikagliBnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. Il 19enne altoatesino, numero 18 del mondo, supera il francese Ugo Humbert, numero 32 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 29 minuti.affronterà al 2° turno lo spagnolo Rafael, numero 3 del mondo e seconda testa di serie.

