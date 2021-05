Serena torna nella sua Roma: 'Amo questa città e qui ho sempre fatto bene. Sono pronta' (Di lunedì 10 maggio 2021) Certo, ora ci Sono delle restrizioni ed è un peccato, ma it's really really really really really amazing , davvero (ripetuto cinque volte) stupefacente, amo essere qui". E pare non possa fare a meno ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) Certo, ora cidelle restrizioni ed è un peccato, ma it's really really really really really amazing , davvero (ripetuto cinque volte) stupefacente, amo essere qui". E pare non possa fare a meno ...

Advertising

Gazzetta_it : #Internazionali d'Italia, Serena #Williams torna nella sua Roma: 'Amo questa città e qui ho sempre fatto bene. Sono… - serena_p06 : RT @saralicusato98: Oggi Tommaso torna. Il #tzvip: - und3rratedyouth : stasera vado a letto serena sapendo che domani torna Tommaso che mi è mancato tantissimo e non vedo l’ora di vederl… - cvcvcvcv003 : @aur0rads spero non ci siamo i guanti di sfida, porterebbero via troppo tempo e ci sono cose più importanti su cui… - serena_p06 : RT @MaryMoSoLu: ?? ATTENZIONE ?? Domani Tommaso torna tra noi del #tzvip Io vi chiedo solamente la cortesia e la chiedo anche a me stessa di… -