Premier, al Burnley lo scontro diretto: Fulham retrocesso (Di lunedì 10 maggio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Con tre giornate d'anticipo il Fulham saluta matematicamente la Premier League , aggiungendosi a West Bromwich Albion e Sheffield United. I londinesi escono sconfitti a Craven ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Con tre giornate d'anticipo ilsaluta matematicamente laLeague , aggiungendosi a West Bromwich Albion e Sheffield United. I londinesi escono sconfitti a Craven ...

Advertising

BeppeMastrotta : RT @SkySport: FULHAM-BURNLEY 0-2 Risultato finale ? ? #Westwood (35’) ? #Wood (44’) ? ? IL FULHAM RETROCEDE IN CHAMPIONSHIP ? PREMIER LEAGU… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Premier , al #Burnley lo scontro diretto: #Fulham retrocesso ?? - SkySport : FULHAM-BURNLEY 0-2 Risultato finale ? ? #Westwood (35’) ? #Wood (44’) ? ? IL FULHAM RETROCEDE IN CHAMPIONSHIP ? PRE… - sportli26181512 : Fulham-Burnley 0-2: Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per il Burnley. Nel match valido per la trentacinque… - CorSport : #Premier , al #Burnley lo scontro diretto: #Fulham retrocesso ?? -