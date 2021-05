Amici 20 | proposta lavorativa per Serena e Alessandro | la Celentano soddisfatta

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il coreografo Valerio Longo ha incontrato i due balleriniper offrire loro unadi lavoro dopo20 Il Serale di20 non è ancora terminato ma arrivano già le prime proposte di lavoro. Se per i quattro cantanti sono già giunti i contratti dalle case discografiche, anche per i ballerini ci sarà qualche gradita sorpresa. Nel daytime di oggi 10 maggio,Marchese, concorrente eliminata sabato scorso, ha incontrato Alessandra, per complimentarsi per il suo percorso e per la sua crescita nella danza. “Tu sei nata per ballare,. Te lo devi mettere in testa, è una grande fortuna“, ha esordito così la maestrarivolgendosi a. La maestra ha poi ...