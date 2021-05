Migranti, a Lampedusa 400 sbarcati in mattinata: isola al collasso, mille arrivi in poche ore (Di domenica 9 maggio 2021) Migranti, una giornata di sbarchi a Lampedusa. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno sbarcato sul molo Favaloro 398 Migranti di varie nazionalità, di cui... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 maggio 2021), una giornata di sbarchi a. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno sbarcato sul molo Favaloro 398di varie nazionalità, di cui...

Advertising

SkyTG24 : Migranti, sbarchi a Lampedusa: approdati due barconi con 415 persone a bordo - repubblica : Migranti, in 415 approdano a Lampedusa. Tra loro sei donne e una neonata - MediasetTgcom24 : Migranti, 415 approdati a Lampedusa su due barconi #migranti - rinoraf74 : RT @Agenzia_Ansa: Serie di sbarchi a Lampedusa, arrivati oltre mille migranti in poche ore #ANSA - inapproprihate : RT @Agenzia_Ansa: Serie di sbarchi a Lampedusa, arrivati oltre mille migranti in poche ore #ANSA -