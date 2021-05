Tennis | Internazionali Sinner contro Humbert | Fognini sfida Nishikori

Advertising

SkySport : ?? INTERNAZIONALI DI TENNIS ?? Sonego: 'Sto bene, Roma è il mio torneo preferito' ? Scatta domenica 9 maggio la 78^ e… - fattoquotidiano : Internazionali d’Italia, a Roma si misura la forza del tennis azzurro: Berrettini, Sinner e un tabù che dura da 40… - Livius80 : RT @SuperTennisTv: Internazionali BNL d'Italia tutti da vivere su #SuperTennisTV! Da lunedì 10 a domenica 16 maggio vi terremo compagnia… - federtennis : ? Questa sera alle 21 Matteo #Berrettini sfiderà Casper #Ruud per un posto in finale a Madrid: per entrambi sarebbe… - Gazzetta_it : Internazionali Bnl d’Italia, il sorteggio donne: la #Barty nel quarto della #Sabalenka, #Serena con #Osaka -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Internazionali

Se c'è incertezza nel torneo maschile, ce n'è ancora di più in quello femminile. Nel tabellone in rosa, gliBnl d'Italia 2021 seguiranno probabilmente la falsariga degli ultimi mesi (o meglio, anni) del Tour femminile, dove all'arrivo di una nuova potenziale regina si registrano subito un ...Tra le donne ci saranno Trevisan, Cocciaretto e Giorgi in tabellone grazie ad una wild card. ROMA - Sempre più vicino l'inizio del Master 1000 di Roma. Il sorteggio, effettuato quest'oggi al Foro ...Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Sorteggio non agevole per le tre le azzurre al via nel tabellone principale degli Internazionali Bnl d’Italia, WTA 1000 Roma. Tutte ammesse grazie a wild card. Camila Giorgi ...ROMA (ITALPRESS) - Sempre piu' vicino l'inizio del Master 1000 di Roma. Il sorteggio, effettuato quest'oggi al Foro Italico, non e' sicuramente stato favorevole per gli italiani. Nel maschile inizio i ...