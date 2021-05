Lavoro: Draghi, ‘sogno Ue nessuno indietro, ma disuguaglianze dicono altro’ (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) – “Da tempo l’UE ha fatto del suo modello sociale un punto di orgoglio. Il sogno europeo è di garantire che nessuno venga lasciato indietro. Ma, già prima della pandemia, le nostre società e i nostri mercati del Lavoro erano frammentati. disuguaglianze generazionali, disuguaglianze di genere e disuguaglianze regionali”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al panel sul tema ‘Employment e Jobs’ al Social Summit di Porto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) – “Da tempo l’UE ha fatto del suo modello sociale un punto di orgoglio. Il sogno europeo è di garantire chevenga lasciato. Ma, già prima della pandemia, le nostre società e i nostri mercati delerano frammentati.generazionali,di genere eregionali”. Così il premier Mario, intervenendo al panel sul tema ‘Employment e Jobs’ al Social Summit di Porto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

