Montemurlo, parla la mamma di Luana: "Ora il nostro primo pensiero è il suo bambino" (Di martedì 4 maggio 2021) Ora il nostro primo pensiero è il bambino, a quale non faremo mancare nulla , anche se non avrà la cosa fondamentale, l'amore della sua sua mamma". Così Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, l'... Leggi su lanazione (Di martedì 4 maggio 2021) Ora ilè il, a quale non faremo mancare nulla , anche se non avrà la cosa fondamentale, l'amore della sua sua". Così Emma Marrazzo, madre diD'Orazio, l'...

Corriere : La mamma in lacrime: «Era felice del suo lavoro. Amava il suo splendido bimbo» - Lisa02595380 : RT @Corriere: La mamma in lacrime: «Era felice del suo lavoro. Amava il suo splendido bimbo» - benny_bove : RT @Corriere: La mamma in lacrime: «Era felice del suo lavoro. Amava il suo splendido bimbo» - libellula58 : RT @Corriere: La mamma in lacrime: «Era felice del suo lavoro. Amava il suo splendido bimbo» - Corriere : La mamma in lacrime: «Mi hanno detto che a un certo punto non l’hanno più vista alla macchina» -