Serie B: le designazioni arbitrali della 36a giornata. Monza-Lecce a Mariani, Empoli-Cosenza a Fourneau (Di lunedì 3 maggio 2021) Definite le designazioni arbitrali della 36esima giornata di Serie B. Il big match Monza-Lecce è stato affidato a Mariani. Ecco l’elenco completo: Chievo Verona – Cremonese Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce Massara – della Croce IV Ufficiale: Gariglio Cittadella – Entella Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara Avalos – Vono IV Ufficiale: Maggioni Empoli – Cosenza Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1 Muto – Capaldo IV Ufficiale: Sozza Vicenza – Brescia Arbitro: Daniele Paterna di Teramo Vecchi – Nuzzi IV Ufficiale: Marcenaro Monza – Lecce Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia Alassio – Bindoni IV Ufficiale: ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Definite le36esimadiB. Il big matchè stato affidato a. Ecco l’elenco completo: Chievo Verona – Cremonese Arbitro: Ivano Pezzuto diMassara –Croce IV Ufficiale: Gariglio Citta– Entella Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara Avalos – Vono IV Ufficiale: MaggioniArbitro: Francescodi Roma 1 Muto – Capaldo IV Ufficiale: Sozza Vicenza – Brescia Arbitro: Daniele Paterna di Teramo Vecchi – Nuzzi IV Ufficiale: MarcenaroArbitro: Mauriziodi Aprilia Alassio – Bindoni IV Ufficiale: ...

Salernogranata : Serie B, le designazioni arbitrali per la 36° giornata: MARINI per la Salernitana mentre a Monza c’è MARIANI - TuttoSalerno : Serie B, le designazioni arbitrali della 17^ giornata di ritorno - SalernoSport24 : #SerieB: ecco le designazioni arbitrali per la prossima giornata. #Marini arbitrerà #PORSAL #SerieBKT #AIA - Fantacalciok : Serie B 2020/2021: le designazioni arbitrali per la - Calciodiretta24 : Serie B 2020/2021: le designazioni arbitrali per la -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Calcio: Mariani arbitro big match serie B Monza - Lecce ...Sarà l'arbitro Mariani di Aprilia ad arbitrare il big match tra Monza e Lecce in programma domani alle ore 14 e valido per la 36a giornata della serie B. Questo il quadro completo delle designazioni. ...

Serie B 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 36.ma giornata Le designazioni arbitrali per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 che si giocherà domani alle 14. Serie B 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 36.ma giornata CHIEVO " CREMONESE h. 14.00 PEZZUTO MASSARA " DELLA CROCE IV: GARIGLIO CITTADELLA " V. ENTELLA h. 14.00 CAMPLONE AVALOS " VONO IV: ...

Serie A, le designazioni arbitrali per la 34ª giornata di campionato Calcio News 24 Calcio: Mariani arbitro big match serie B Monza-Lecce Questo il quadro completo delle designazioni. Chievo - Cremonese arbitro: Pezzuto di Lecce (Massara-Della Croce) Cittadella - Entella arbitro: Camplone di Pescara (Avalos-Vono) Empoli - Cosenza ...

Empoli-Cosenza, arbitrerà Francesco Fourneau di Roma 1 Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Muto e Capaldo, quarto uomo Sozza di Seregno La Sezione C.A.N. dell’A.I.A. ha reso note le Designazioni Arbitrali relative alla 17ª giornata di r ...

...Sarà l'arbitro Mariani di Aprilia ad arbitrare il big match tra Monza e Lecce in programma domani alle ore 14 e valido per la 36a giornata dellaB. Questo il quadro completo delle. ...Learbitrali per la trentaseiesima giornata del campionato diB 2020/2021 che si giocherà domani alle 14.B 2020/2021: learbitrali per la 36.ma giornata CHIEVO " CREMONESE h. 14.00 PEZZUTO MASSARA " DELLA CROCE IV: GARIGLIO CITTADELLA " V. ENTELLA h. 14.00 CAMPLONE AVALOS " VONO IV: ...Questo il quadro completo delle designazioni. Chievo - Cremonese arbitro: Pezzuto di Lecce (Massara-Della Croce) Cittadella - Entella arbitro: Camplone di Pescara (Avalos-Vono) Empoli - Cosenza ...Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Muto e Capaldo, quarto uomo Sozza di Seregno La Sezione C.A.N. dell’A.I.A. ha reso note le Designazioni Arbitrali relative alla 17ª giornata di r ...