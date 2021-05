Evento con saluti romani a Dongo per ricordare Mussolini e gerarchi fascisti. Protestano Anpi e sindacati: “Un’offesa all’Italia e alla Resistenza” (Di domenica 2 maggio 2021) Momenti di tensione questa mattina, in occasione di una serie di eventi organizzati dall’estrema destra, per ricordare i gerarchi fascisti fucilati sul lungolago di Dongo e Benito Mussolini, ucciso insieme a e Claretta Petacci di fronte ai cancelli di Villa Belmonte, a Giulino di Mezzegra, nel comasco. Una cinquantina di manifestanti si è data appuntamento intorno alle 8.30 in piazza Paracchini a Dongo per la commemorazione fascista e, contemporaneamente, circa duecento tra esponenti di Anpi, Cgil e gruppi antifascisti è intervenuto rispondendo con slogan, canti e battimani durante l’Evento. I manifestanti di destra hanno fatto più volte il saluto romano. A vigilare polizia, con agenti in assetto anti sommossa, che hanno disposto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Momenti di tensione questa mattina, in occasione di una serie di eventi organizzati dall’estrema destra, perfucilati sul lungolago die Benito, ucciso insieme a e Claretta Petacci di fronte ai cancelli di Villa Belmonte, a Giulino di Mezzegra, nel comasco. Una cinquantina di manifestanti si è data appuntamento intorno alle 8.30 in piazza Paracchini aper la commemorazione fascista e, contemporaneamente, circa duecento tra esponenti di, Cgil e gruppi antiè intervenuto rispondendo con slogan, canti e battimani durante l’. I manifestanti di destra hanno fatto più volte il saluto romano. A vigilare polizia, con agenti in assetto anti sommossa, che hanno disposto ...

Ultime Notizie dalla rete : Evento con Occhio! Un enorme razzo cinese in caduta libera Infatti, l'evento attirò non poche critiche dell'allora amministrazione della Casa Bianca che, con tempismo sospetto, dispose immediatamen te la messa al bando di Huawei per vietarle di fabbricare ...

Fedez al Concertone diventa caso politico, scontro con Lega e Rai ...dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l'intero costo dell'evento " ... Con 945.000 posti di lavoro persi in un anno e la disoccupazione giovanile al 33%, se davvero il ...

Saronno omaggia Maradona con un evento in str3aming ilSaronno La favola dell'abito azzurro di Lady Diana a Cannes 1987 Il Festival di Cannes del 1987 viene ricordato per due ragioni. La prima è che a vincere la Palma d’Oro – tra i fischi – fu un film oggi poco ricordato, Sotto il sole di Sa ...

Formazza crede nella But: aperte le iscrizioni per le tre gare del 10 luglio F ormazza quest’anno non vuole rinunciare all’evento dedicato alla corsa in montagna: la But è confermata il 10 luglio. «La macchina organizzativa è partita. E’ una manif ...

