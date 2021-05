Calciomercato Juventus, 'stoccata' di Capello - 'Allegri come Ferguson? Non mi convince' (Di sabato 1 maggio 2021) Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' parlando del possibile ruolo del toscano nella 'Vecchia Signora' e del ruolo degli allenatori in Italia. Per seguire e interagire ... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 maggio 2021) Fabioha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' parlando del possibile ruolo del toscano nella 'Vecchia Signora' e del ruolo degli allenatori in Italia. Per seguire e interagire ...

capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - Daniele20052013 : Calciomercato Juventus, incontro con Raiola per Donnarumma: offerto maxi ingaggio - gilnar76 : Pirlo sugli insulti social: «Ci ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - GuruJuve : Capisco che potrebbe essere appagante rivalersi su Agnelli portando alla Juventus Conte, Marotta, Calvo e Del Piero… - calciomercatoit : #UdineseJuventus, le ultime di formazione per #Pirlo: #Dybala in coppia con #CristianoRonaldo, #Chiesa parte dalla… -