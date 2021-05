Bologna Fiorentina, i convocati di Iachini: torna Bonaventura (Di sabato 1 maggio 2021) Giuseppe Iachini ha reso nota la lista dei convocati per Bologna-Fiorentina Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro il Bologna. Il tecnico viola recupera Bonaventura che sarà della partita. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Martinez Quarta, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Eysseric, Montiel, Pulgar, Ribery. Attaccanti: Kouame, Vlahovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Giuseppeha reso nota la lista deiperGiuseppe, allenatore della, ha diramato la lista deiin vista della trasferta contro il. Il tecnico viola recuperache sarà della partita. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Martinez Quarta, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat,, Callejon, Castrovilli, Eysseric, Montiel, Pulgar, Ribery. Attaccanti: Kouame, Vlahovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

