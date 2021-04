San Marino difende Sputnik | ' Fiducia sulla sua sicurezza | da noi contagi calati'

Advertising

fattoquotidiano : San Marino, turismo vaccinale con Sputnik: dosi a 50 euro per chi soggiorna almeno 6 notti - Sergioleonetti3 : RT @ItalicaTestudo: Ah quindi ora salta fuori che #SputnikV sarebbe pericoloso.. Superstiti a San Marino ne abbiamo?? #VacciniCovid - AurelianoStingi : @MassimoTabarel1 @noritren Pre-occuparsi. Non sappiamo quale batch hanno usato a San Marino, potrebbero avere una p… - lucabattanta : RT @Dov_EL: @lucabattanta @borghi_claudio @isj135 @YRetlaw @MinervaMcGrani1 Al Vaticano gli fanno un chinotto, stessa cosa San Marino . Ma… - Meie46562069 : RT @ItalicaTestudo: Ah quindi ora salta fuori che #SputnikV sarebbe pericoloso.. Superstiti a San Marino ne abbiamo?? #VacciniCovid -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino

"L'Istituto per la sicurezza sociale" di"intende informare la popolazione sammarinese sulla campagna di vaccinazione in atto contro il virus Sars - CoV - 2, esprimendo piena fiducia sulla ...Poi, queste piccole isole, proprio perché sono piccole, come anche' località come ', hanno un grande scambio con il resto della popolazione, quindi il virus continua a entrare'. E' l'...Le autorità del titano intervengono dopo la polemica tra il Brasile, per aver definito il vaccino insicuro, e i ricercatori di Mosca ...L'Istituto per la Sicurezza Sociale: "Piena fiducia sulla sicurezza ed efficacia del vaccino russo". Sul Titano i casi di Covid sono crollati ...