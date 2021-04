Neos autorizzata a volare tra Malpensa e NY

Leggi su quifinanza

Neos, la compagnia aerea del gruppo Alpitour, ha ottenuto l'autorizzazione, da parte del Us Department of Transportation, a operare voli passeggeri verso gli Stati Uniti. A essere inaugurata, nella seconda metà di giugno, sarà la rotta tra Milano Malpensa e New York Jfk, coperta due volte a settimana (giobedì e domenica) in modalità Covid Tested. Va ricordato che dal gennaio scorso Neos opera due voli per il trasporto merci sulla stessa tratta. La compagnia aerea conta di portare a tre nel 2022 le frequenze di voli settimanali tra Milano Malpensa e NY JFK.