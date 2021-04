Muore su nave per sospetto Covid | la famiglia chiede aiuto | Il corpo bloccato a bordo

(Di martedì 27 aprile 2021) La "Aiutateci a riportare mio marito in Italia e a scoprire le cause del suo decesso". È l'appello di Patricia Mollard , la vedova del comandante Angelo Capurro , morto lo scorso 13 aprile, a 62 anni, ...

... la triestina Italia Marittima , esprimendo le "più sentite condoglianze alla famiglia" sostiene di essersi "immediatamente attivata per deviare il viaggio della, la Ital Libera", verso Jakarta ...La compagnia della, la triestina Italia Marittima, esprimendo le "più sentite condoglianze alla famiglia" sostiene di essersi "immediatamente attivata per deviare il viaggio della, la Ital ...Il comandante Capurro aveva 62 anni, la famiglia vive alla Spezia. La Procura ha aperto un'indagine, la famiglia lancia una raccolta fondi ...Muore su nave indiana, corpo ancora a bordo. La disperazione della moglie: "Voglio conoscere le cause della morte" ...