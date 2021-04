Le mani dei mafiosi sul reddito di cittadinanza: a Catania denunciati 76 affiliati alle cosche (Di martedì 27 aprile 2021) Catania, 27 apr — Un fiume di denaro pubblico — 600mila euro — finito nelle mani di boss e affiliati di cosche mafiose che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. La «misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale» fiore all’occhiello del Movimento 5 Stelle stavolta ha rimpinguato le tasche di 76 persone, tra cittadini gravati da sentenze di condanna definitive per associazione di tipo mafioso e i loro congiunti. reddito di cittadinanza a mafiosi e loro famigliari Lo hanno scoperto i carabinieri di Catania in collaborazione con i militari dell’Arma del Nil (nucleo ispettorato lavoro), individuando e denunciato all’autorità giudiziaria chi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 aprile 2021), 27 apr — Un fiume di denaro pubblico — 600mila euro — finito nelledi boss edimafiose che percepivano indebitamente ildi. La «misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale» fiore all’occhiello del Movimento 5 Stelle stavolta ha rimpinguato le tasche di 76 persone, tra cittadini gravati da sentenze di condanna definitive per associazione di tipo mafioso e i loro congiunti.die loro famigliari Lo hanno scoperto i carabinieri diin collaborazione con i militari dell’Arma del Nil (nucleo ispettorato lavoro), individuando e denunciato all’autorità giudiziaria chi ...

