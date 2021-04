Harry e Meghan fanno dietrofront: ecco la mossa per riavvicinarsi alla Regina (Di martedì 27 aprile 2021) Harry e Meghan stanno tentando di riavvicinarsi alla Royal Family ed in particolare alla Regina, rimasta sola dopo l’addio al suo grande amore il Principe Filippo. ecco cosa stanno escogitando i due Archie incontra la Regina ElisabettaIl momento è propizio per i duchi di Sussex, Harry e Meghan, di tentare un riavvicinamento alla casa reale, dopo l’intervista bomba che ha seminato il panico nel Regno Unito. La Regina dopo la morte del suo amato, principe Filippo, appare piuttosto provata e siamo sicuri che in tanti cercheranno di stare vicino all’anziana donna. Harry dopo aver partecipato al funerale dell’amato nonno, senza la moglie ... Leggi su kronic (Di martedì 27 aprile 2021)stanno tentando diRoyal Family ed in particolare, rimasta sola dopo l’addio al suo grande amore il Principe Filippo.cosa stanno escogitando i due Archie incontra laElisabettaIl momento è propizio per i duchi di Sussex,, di tentare un riavvicinamentocasa reale, dopo l’intervista bomba che ha seminato il panico nel Regno Unito. Ladopo la morte del suo amato, principe Filippo, appare piuttosto provata e siamo sicuri che in tanti cercheranno di stare vicino all’anziana donna.dopo aver partecipato al funerale dell’amato nonno, senza la moglie ...

