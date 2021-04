Bollettino Covid di martedì 27 aprile: i dati completi dopo le 17. Puglia e Campania oltre i mille casi (Di martedì 27 aprile 2021) Coronavirus in Italia , il Bollettino di martedì 27 aprile del Ministero della Salute: i dati completi dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Ieri i nuovi positivi sono stati 8.444 con 301 morti, ma i numeri sono stati inevitabilmente relativi al calo di tamponi del weekend: resta il calo costante degli attualmente ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) Coronavirus in Italia , ildi27del Ministero della Salute: ile 17 su Leggo.it a questa pagina. Ieri i nuovi positivi sono stati 8.444 con 301 morti, ma i numeri sono stati inevitabilmente relativi al calo di tamponi del weekend: resta il calo costante degli attualmente ...

Advertising

qn_lanazione : Covid, il bollettino dei contagi per la Liguria. Casi in calo e meno ricoveri #27aprile - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 27 aprile 2021: 10.404 nuovi casi e 373 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - firenzeviola_it : COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 27 aprile - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: ??#Covid19, nelle ultime 24 ore 373 morti e 10.404 nuovi contagi in Italia. - VoceGiallorossa : ?? #COVID19 - Il bollettino della Protezione Civile: +10.404 nuovi contagi -