Per quindici anni non si presenta al lavoro ma continua a percepire lo stipendio (Di lunedì 26 aprile 2021) La Guardia di Finanza ha stanato un dipendente pubblico che ha continuato a percepire lo stipendio per quindici anni pur non presentandosi mai a lavoro. In un periodo storico come questo dove aziende e attività chiudono e migliaia di persone restano senza lavoro o chiedono, da mesi, di poter tornare a lavorare, sembra incredibile che chi ha un posto fisso non voglia andare a lavorare. Eppure, a volte, accade anche questo. Record di assenze per Salvatore Scumace, 66enne dipendente dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. L’uomo – riferisce l’Ansa – assunto nel 2005 come addetto alla prevenzione incendi, non si è presentato sul luogo d’impiego non per uno o due giorni e nemmeno per una o due settimane. Scumace ha ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 aprile 2021) La Guardia di Finanza ha stanato un dipendente pubblico che hato aloperpur nonndosi mai a. In un periodo storico come questo dove aziende e attività chiudono e migliaia di persone restano senzao chiedono, da mesi, di poter tornare a lavorare, sembra incredibile che chi ha un posto fisso non voglia andare a lavorare. Eppure, a volte, accade anche questo. Record di assenze per Salvatore Scumace, 66enne dipendente dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. L’uomo – riferisce l’Ansa – assunto nel 2005 come addetto alla prevenzione incendi, non si èto sul luogo d’impiego non per uno o due giorni e nemmeno per una o due settimane. Scumace ha ...

