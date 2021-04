Covid Valle d’Aosta, oggi 45 contagi e un morto: bollettino 23 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 45 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 aprile in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un altro decesso. In Valle d’Aosta il totale complessivo di pazienti affetti dal virus da inizio emergenza è 10.598. I casi positivi attuali sono 841, -22 rispetto a ieri, di cui 46 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 783 in isolamento domiciliare. I guariti sono oggi 9.311, +66 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati 109.951, +533, di cui 21.801 processati con test antigenico rapido. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i decessi in Valle d’Aosta di persone ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 45 i nuovida coronavirus23in, secondo i dati dell’ultimo. Si registra un altro decesso. Inil totale complessivo di pazienti affetti dal virus da inizio emergenza è 10.598. I casi positivi attuali sono 841, -22 rispetto a ieri, di cui 46 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 783 in isolamento domiciliare. I guariti sono9.311, +66 rispetto a ieri, i tamponi fino adeffettuati 109.951, +533, di cui 21.801 processati con test antigenico rapido. I dati sono contenuti neldi aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i decessi indi persone ...

Advertising

Tg3web : L'indice Rt scende a 0,81 e cambia ancora la mappa delle restrizioni anti covid. Da lunedì 26 solo la Sardegna dovr… - La7tv : #lariachetira Lana è stato il primo comune della Valle dell'Adige a fare i conti con le varianti Covid più pericolo… - infoitinterno : Turismo, Barmasse: «Difficile creare aree Covid Free in Valle d'Aosta» - AnsaValledAosta : Covid: un morto e 45 nuovi contagiati in Valle d'Aosta. In calo numero positivi attuali e ricoverati al Parini #ANSA - ilfoglio_it : Rt e incidenza ancora in calo. Oltre metà del paese potrà tornare da lunedì a frequentare bar e ristoranti. In bili… -