Mims | istituita la Consulta per le politiche delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – È statapresso ilcon un decreto firmato dal ministro Enrico Giovannini laper leper l’elaborazione di proposte e indirizzi, l’aggiornamento e la condivisionevalutazione d’impattoe degli interventi del Ministero, a partire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Le decisioni sulle attività e i progetti che realizzeremo nei prossimi anni avranno un impatto su persone e imprese, su economia e ambiente – ha commentato Giovannini – È importante raccogliere pareri, dati e valutazioni per perseguire le attività del Ministero in un’ottica di condivisione ...

ilmessaggero.it

