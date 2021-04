Il Milan voleva la Superlega e ora rischia di perdere la Champions a causa di Raspadori (Di mercoledì 21 aprile 2021) La vendetta è un piatto che va servito freddo. De Zerbi e il Sassuolo, invece, lo hanno servito piuttosto caldo. Ieri – in pieno marasma Superlega – De Zerbi aveva detto che avrebbe voluto non giocare contro una squadra che aveva dato l’ok a partecipare alla Superlega. E stasera il Sassuolo si è vendicato. Ha battuto in rimonta 2-1 il Milan a San Siro e adesso la squadra di Pioli non è più cosi sicura di entrare tra le prime quattro e quindi in Champions. Per ora resta secondo a 66 punti. Il Napoli – quinto – è a 60. E chi ha abbattuto il Milan che avrebbe voluto giocare nella lega dei ricconi? Tal Giacomo Raspadori, 21 anni, di Bentivoglio, 34 presenze in Serie A e fino a stasera sei reti segnate. Adesso sono otto. Il Sassuolo riporta il Milan sulla terra. Sarebbe ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) La vendetta è un piatto che va servito freddo. De Zerbi e il Sassuolo, invece, lo hanno servito piuttosto caldo. Ieri – in pieno marasma– De Zerbi aveva detto che avrebbe voluto non giocare contro una squadra che aveva dato l’ok a partecipare alla. E stasera il Sassuolo si è vendicato. Ha battuto in rimonta 2-1 ila San Siro e adesso la squadra di Pioli non è più cosi sicura di entrare tra le prime quattro e quindi in. Per ora resta secondo a 66 punti. Il Napoli – quinto – è a 60. E chi ha abbattuto ilche avrebbe voluto giocare nella lega dei ricconi? Tal Giacomo, 21 anni, di Bentivoglio, 34 presenze in Serie A e fino a stasera sei reti segnate. Adesso sono otto. Il Sassuolo riporta ilsulla terra. Sarebbe ...

