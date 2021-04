Video di Grillo in difesa del figlio accusato di stupro, da Boschi a Salvini: le reazioni (Di martedì 20 aprile 2021) È polemica dopo il Video pubblicato da Beppe Grillo sui social, in cui difende il figlio Ciro accusato di stupro insieme ad altri tre ragazzi. Il fondatore del M5s si interroga: “Perché non li avete arrestati? Perché vi sete resi conto che non è vero niente, non c'è stato niente, perché chi viene stuprato e fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano”. Ma i toni e le dichiarazioni contenute nel messaggio hanno scatenato durissime reazioni, anche da parte dei famigliari della ragazza coinvolta. "Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante", si legge in una nota dei genitori della giovane, diffusa dalla loro legale Giulia Bongiorno. Ma attacchi sono arrivati anche dal mondo politico, dalla Lega a Iv, fino al Pd. Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 aprile 2021) È polemica dopo ilpubblicato da Beppesui social, in cui difende ilCirodiinsieme ad altri tre ragazzi. Il fondatore del M5s si interroga: “Perché non li avete arrestati? Perché vi sete resi conto che non è vero niente, non c'è stato niente, perché chi viene stuprato e fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano”. Ma i toni e le dichiarazioni contenute nel messaggio hanno scatenato durissime, anche da parte dei famigliari della ragazza coinvolta. "Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante", si legge in una nota dei genitori della giovane, diffusa dalla loro legale Giulia Bongiorno. Ma attacchi sono arrivati anche dal mondo politico, dalla Lega a Iv, fino al Pd.

