SecolodItalia1 : Per predirle il futuro la maga si fa mandare una foto di nudo: scatta il ricatto. E la truffa online… -

Ultime Notizie dalla rete : Per predirle

Secolo d'Italia

farlo non ha trovato strano che la sedicente "maestra spirituale" che aveva contatto attraverso i social,l'avvenire, le aveva chiesto una sua fotografia. Nuda. E' stato solo dopo ...farlo non ha trovato strano che la sedicente "maestra spirituale" che aveva contatto attraverso i social,l'avvenire, le aveva chiesto una sua fotografia. Nuda. E' stato solo dopo ...L' Oroscopo del 22 aprile mette a disposizione le nuove previsioni astrali sulla giornata di giovedì. Questa parte della settimana vede in primo piano Acquario e Pesci, entrambi valutati a massima pos ...(Adnkronos) - Fra tutte le malattie “permanenti”, la celiachia è quella con il più alto grado di incidenza. In Italia, secondo il ministero della Salute, i soggetti celiaci (diagnosticati e non) sono ...