Ema | vaccino J&J sicuro In Italia solo a over 60 | via alla distribuzione di 184 mila dosi 

L'Ema non impone limitazioni sul vaccino Johnson & Johnson. Le 184 mila dosi già ricevute dall'Italia, immagazzinate nell'hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare, verranno distribuite a partire da mercoledì

