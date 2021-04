Autovelox e telelaser a Verona | le strade sotto controllo da lunedì 19 aprile

Advertising

larenait : I controlli della prossima settimana a Verona - leccesocialtour : Traffico e lunghe code sulle strade del Salento: occhio a telelaser e autovelox | Telerama News - TeleRama News… - leccesocialtour : Traffico e lunghe code sulle strade del Salento: occhio a telelaser e autovelox | Telerama News - TeleRama News… -

Ultime Notizie dalla rete : Autovelox telelaser

L'Arena

Verona, tutte le strade sotto contro conda lunedì 19 aprile. Da lunedì 19 aprile e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche consono in servizio sulle seguenti strade: via San ...Da lunedì 19 aprile e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche consono in servizio in via S. Michele, via Antonio Badile, via Palazzina, via della Libertà, ...Da lunedì 19 aprile e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio su queste strade ...Proseguono i controlli settimanali della Polizia Locale, con l’obiettivo di contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade... Scopri di più ...