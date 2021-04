Qualificazioni Atp Barcellona 2021 | Gaio batte Robredo | è al turno decisivo

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Buona la prima per Federico. Il tennista azzurro supera il primodidel torneo Atp 500 di(Spagna, terra rossa) e lo fa sconfiggendo in due set, con il punteggio di 7-6(3) 6-4, Tommy: trentottenne ed ex numero 5 del mondo che sulla terra rossa ha costruito le sue fortune. Primo parziale molto equilibrato conche parte meglio, si porta sul 5-2 ma non riesce a chiudere il set facendosi controbrekkare. Si arriva allora al tie-break dove Federico mantiene la lucidità e lo porta a casa per 7-3 dopo oltre un’ora e dieci minuti di gioco. Nel secondoaccusa il colpo sia mentalmente che fisicamente,è inarrestabile e si porta sul 5-1. Lo spagnolo però non si arrende, accorcia sul 4-5, ma Federico ...