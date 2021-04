Infiltrazioni della camorra a Castellammare e Torre del Greco: La risposta del ministro dell’Interno (Di sabato 17 aprile 2021) Infiltrazioni della camorra a Castellammare di Stabia e Torre del Greco, il ministro dell’Interno risponde al Question time del senatore Ruotolo: “Il Prefetto di Napoli, a breve mi consegnerà una relazione e si valuterà se esercitare i poteri d’accesso”. “In riferimento al rischio d’infiltrazione della criminalità organizzata nei comune di Castellammare di Stabia e Torre Leggi su 2anews (Di sabato 17 aprile 2021)di Stabia edel, ilrisponde al Question time del senatore Ruotolo: “Il Prefetto di Napoli, a breve mi consegnerà una relazione e si valuterà se esercitare i poteri d’accesso”. “In riferimento al rischio d’infiltrazionecriminalità organizzata nei comune didi Stabia e

Advertising

Valdarnopost : #Cronaca Indagine sulla 'ndrangheta, la Cgil: 'Serve impegno per un contrasto alle infiltrazioni della malavita org… - illibata : RT @laltrodiego: Inchiesta su infiltrazioni della `ndrangheta in Regione Toscana. Capo gabinetto, braccio destro di Giani, indagato dalla… - Elix98754067 : RT @BiwiMobu: Di Battista: 'Se in Italia,il paese della Tratt. StatoMafia, non si parla delle infiltrazioni mafiose negli ospedali, nessuna… - Paolo_ADP10 : RT @laltrodiego: Inchiesta su infiltrazioni della `ndrangheta in Regione Toscana. Capo gabinetto, braccio destro di Giani, indagato dalla… - CarloLonghi3 : RT @laltrodiego: Inchiesta su infiltrazioni della `ndrangheta in Regione Toscana. Capo gabinetto, braccio destro di Giani, indagato dalla… -