Incidente sul lavoro a Pomezia (Roma), operaio investito da una pulitrice stradale (Di venerdì 16 aprile 2021) Nuovo Incidente sul lavoro in Italia. Un operaio è stato investito a Pomezia da una pulitrice stradale. Indagini in corso. Pomezia (Roma) – Ancora un Incidente sul lavoro in Italia. Come riportato da RomaToday, un operaio nelle prime ore di venerdì 16 aprile è stato investito da una pulitrice solitamente utilizzata per asfaltare le strade. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando quando, per motivi ancora da accertare, è stato travolto e ucciso. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. E’ stata aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021) Nuovosulin Italia. Unè statoda una. Indagini in corso.) – Ancora unsulin Italia. Come riportato daToday, unnelle prime ore di venerdì 16 aprile è statoda unasolitamente utilizzata per asfaltare le strade. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando quando, per motivi ancora da accertare, è stato travolto e ucciso. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. E’ stata aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo ...

Advertising

news_mondo_h24 : Incidente sul lavoro a Pomezia (Roma), operaio investito da una pulitrice stradale - primogiornale : È stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento la donna di 80 anni investita poco dopo le 18,… - FlaeiLazio : RT @CislRomaRieti: ??Tragedia a Pomezia. Ennesimo incidente mortale sul lavoro!?? #CgilCislUil #Roma: Non troviamo più le parole per esprim… - staybeautitay : E difficile concentrarmi sul capitolo dell’incidente di Shibuya se ogni volta che fanno vedere una parte della staz… - frant42 : RT @tweetnewsit: ?? ULTIM'ORA. INCREDIBILE INCIDENTE AL SUD ITALIA: camion vola e finisce sopra un tetto. Stupore e paura tra i cittadini? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul Migranti: naufragio al largo della Tunisia, recuperati 41 cadaveri tra cui un bambino ...internazionale per le migrazioni si dicono "profondamente rattristate" dalle notizie sul naufragio ... Prima dell'incidente di ieri, all'inizio di marzo altri 39 rifugiati e migranti erano morti al largo ...

Naufragio in Tunisia: Unhcr - Oim, 41 cadaveri recuperati ...internazionale per le migrazioni si dicono "profondamente rattristate" dalle notizie sul naufragio ... Prima dell'incidente di ieri, all'inizio di marzo altri 39 rifugiati e migranti erano morti al largo ...

Pro gest, smaltita metà dei cumuli di cartacce MANTOVA. Nuova udienza ieri mattina, davanti al giudice Matteo Grimaldi, nell’ambito dell’incidente probatorio relativo all’inchiesta sulla Pro-Gest. Il primo dei quesiti previsti dall’ordinanza del m ...

I VESCOVI PIEMONTESI: NO ALLA REVISIONE DELLA LEGGE SUL GIOCO D'AZZARDO Il messaggio dei Vescovi piemontesi – primo firmatario Mons. Marco Arnolfo, Delegato della Commissione episcopale per la Pastorale sociale e del lavoro – è chiaro e non si presta ad equivoci. In situa ...

...internazionale per le migrazioni si dicono "profondamente rattristate" dalle notizienaufragio ... Prima dell'di ieri, all'inizio di marzo altri 39 rifugiati e migranti erano morti al largo ......internazionale per le migrazioni si dicono "profondamente rattristate" dalle notizienaufragio ... Prima dell'di ieri, all'inizio di marzo altri 39 rifugiati e migranti erano morti al largo ...MANTOVA. Nuova udienza ieri mattina, davanti al giudice Matteo Grimaldi, nell’ambito dell’incidente probatorio relativo all’inchiesta sulla Pro-Gest. Il primo dei quesiti previsti dall’ordinanza del m ...Il messaggio dei Vescovi piemontesi – primo firmatario Mons. Marco Arnolfo, Delegato della Commissione episcopale per la Pastorale sociale e del lavoro – è chiaro e non si presta ad equivoci. In situa ...