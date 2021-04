Hyundai Kona - La gamma si allarga, arriva il mild hybrid (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo un successo per alcuni aspetti oltre le previsioni, con oltre 34.000 esemplari in circolazione in Italia, per la Kona arriva un pesante restyling estetico e funzionale, nonché una revisione pressoché totale della lineup delle motorizzazioni. Con questo modello, la Hyundai è uno dei pochi costruttori del mondo che può vantare tutti i tipi di propulsione in gamma: i benzina e diesel mild hybrid a 48V, il full hybrid, l'elettrico totale e pure le versioni a trazione integrale. C'è persino lo spazio, come entry level, per una variante semplice ma di ottimo prezzo, che costa 22.000 euro: senza ibrido, con l'1.0 turbo da 120 CV e il cambio manuale. Una faccia tutta nuova. Con il nome ispirato a una spiaggia hawaiana famosa per il surf, la Kona del 2017 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo un successo per alcuni aspetti oltre le previsioni, con oltre 34.000 esemplari in circolazione in Italia, per laun pesante restyling estetico e funzionale, nonché una revisione pressoché totale della lineup delle motorizzazioni. Con questo modello, laè uno dei pochi costruttori del mondo che può vantare tutti i tipi di propulsione in: i benzina e diesela 48V, il full, l'elettrico totale e pure le versioni a trazione integrale. C'è persino lo spazio, come entry level, per una variante semplice ma di ottimo prezzo, che costa 22.000 euro: senza ibrido, con l'1.0 turbo da 120 CV e il cambio manuale. Una faccia tutta nuova. Con il nome ispirato a una spiaggia hawaiana famosa per il surf, ladel 2017 ...

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Kona Hyundai Kona, gamma rinnovata per il SUV compatto Tutti i mondi di Hyundai Kona, nella nuova versione che rinnova la scommessa sui B Suv della casa coreana. E' infatti una gamma completamente rinnovata, quella pensata da Hyundai per il suo SUV compatto che abbraccia ...

Hyundai Kona 2021: il SUV con motorizzazioni mild - hybrid, full hybrid e 100% elettriche, da 22.000 euro Nuova Hyundai Kona 2021 si presenta all'Italia con una gamma completamente rinnovata, in grado di offrire la più ampia proposta elettrificata tra i SUV di segmento B, grazie alle motorizzazioni mild - ...

La gamma si allarga, arriva il mild hybrid Da poco aggiornata con un profondo restyling, la Suv compatta non rinuncia al diesel (elettrificato) e offre un ampio ventaglio di motorizzazioni e versioni ...

Promozioni auto, tutte le offerte di aprile 2021 Terminati alcuni incentivi statali, ma le promozioni continuano Nel mese di aprile la crisi causata dall’emergenza Coronavirus continua. Il contesto non è ottimale per comprare un'auto nuova e gli inc ...

