Via dall'Afghanistan: venti anni di guerra inutile (Di giovedì 15 aprile 2021) Via dall'Afghanistan entro l'11 settembre. Una data iconica. Che segna i vent'anni di guerra al terrore. Questa è la decisione congiunta presa tra Usa e Nato per il ritiro delle truppe dal Paese. L'annuncio è dato dal Ministro Di Maio. In seguito al vertice convocato d'urgenza a Bruxelles dal presidente americano Joe Biden. E prosieduto

