Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show rivela cosa c’è davvero tra lui e Francesco Oppini

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ieri sera sono stati ospiti del: i due, che si sono conosciuti e apprezzati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, hanno continuano a vedersi anche fuori dal reality, rafforzando sempre più la loro amicizia. I due sul palco della trasmissione hanno duettato sulle note del celebre brano di Elton John, Your Song e sono poi stati giudicati da Rudy Zerbi, il quale ha affermato: Complimenti per due motivi, per primaperché non siete stati impostati, ma naturali e questa è lapiù importante nella musica. Poi avete passato tutto il tempo a supportarvi a vicenda, quindi bravi. I complimenti sono poi arrivati anche dal padrone di casa...

Advertising

Costanzo : Due amici, un rapporto unico! Tommaso Zorzi e Francesco Oppini insieme sul palco del #MaurizioCostanzoShow ??… - Costanzo : 'Quello che abbiamo io e Francesco è più di una storia” #MaurizioCostanzoShow @tommaso_zorzi - Costanzo : Gli amici reduci dall’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi e Francesco Oppini saranno ospiti della qu… - amyamy80861782 : RT @FunweekMag: @AntonellaDimit6 Grazie a voi #tzvip Noi di Funweek leggendo questo hashtag abbiamo scoperto delle persone davvero belle e… - MariaRo13843209 : @Parpiglia @infotommizorzi @tommaso_zorzi In molti -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Gli Oppiners ieri sono stati felici. In un primo momento hanno visto insiemee Francesco Oppini a Il Punto Z in streaming fino alle 21.30 circa, un paio di ore dopo si sono trasferiti su Canale5 dove il loro momento insieme è andato avanti proprio sul palco del ...Nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2021 e nuovo eliminato in vista. Questa sera torna l'appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi e con la presenza in studio di, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nei panni di opinionisti. La puntata di stasera, inoltre, non andrà in onda in diretta ma il televoto sarà comunque attivo fino a questo pomeriggio. ...Si è conclusa soltanto da un mese e qualche giorno, la quinta edizione del Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini, eppure è già tempo di pensare alla prossima edizione. E' pur vero che la ...Nella serata di ieri mercoledì 14 aprile 2021, è andata in onda la seconda puntata de Il punto Z. Questo è il programma condotto dal noto influencer nonché vincitore dell'ultima edizione del Grande Fr ...