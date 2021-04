“Mi sono concessa a più cavalieri”. La dama fuori da UeD senza filtri, con tanto di nomi e cognomi. Ma avverte: “Non sono l’unica” (Di mercoledì 14 aprile 2021) A ‘Uomini e Donne’ proseguono le avventure dei protagonisti. Gemma Galgani non riesce ancora a trovare la sua tanto attesa anima gemella. Ciò che invece sta tenendo tutti con il fiato sospeso è Tina Cipollari, la quale è assente da diverso tempo dal programma di Maria De Filippi. Si è vociferato della possibilità che sia affetta dal coronavirus, ma non sono giunte conferme. Inoltre, è sempre più forte la voce che fa riferimento all’imminente scelta da parte della tronista Samantha Curcio. Ma la bomba è stata sganciata nelle ultime ore da un’ex dama del dating show di Canale 5. Rivelazioni scioccanti, che stanno facendo rumore. Sicuramente tanta sincerità da parte della donna, la quale a differenza di molte altre, come lei stessa ha affermato, ha voluto dire la verità. Nessuno probabilmente si sarebbe atteso queste ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) A ‘Uomini e Donne’ proseguono le avventure dei protagonisti. Gemma Galgani non riesce ancora a trovare la suaattesa anima gemella. Ciò che invece sta tenendo tutti con il fiato sospeso è Tina Cipollari, la quale è assente da diverso tempo dal programma di Maria De Filippi. Si è vociferato della possibilità che sia affetta dal coronavirus, ma nongiunte conferme. Inoltre, è sempre più forte la voce che fa riferimento all’imminente scelta da parte della tronista Samantha Curcio. Ma la bomba è stata sganciata nelle ultime ore da un’exdel dating show di Canale 5. Rivelazioni scioccanti, che stanno facendo rumore. Sicuramente tanta sincerità da parte della donna, la quale a differenza di molte altre, come lei stessa ha affermato, ha voluto dire la verità. Nessuno probabilmente si sarebbe atteso queste ...

Advertising

Goodoldavs : Dopo una settimana di fuoco e 4 nottate consecutive in cui mi sono concessa tipo 15 ore di sonno in totale perché '… - supercap81 : @adam_00555 @FBiasin Per carità, tutte le opinioni sono lecite, ma a me sembra invece che abbia tenuto fino al 4-2… - Giulia08390249 : RT @ManuQ24916888: Esatto. Sono marionette ai cui uomini e' concessa una catena piu' lunga. Comandano i soldi. Le multinazionali e le ban… - LaSaraVa : @downund3er Oggi mi sono concessa un po’ di libertà ?? - GirolamoMaggio : RT @ManuQ24916888: Esatto. Sono marionette ai cui uomini e' concessa una catena piu' lunga. Comandano i soldi. Le multinazionali e le ban… -