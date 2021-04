Serie B | Cremonese-Empoli 2-2 | partita emozionante allo Zini

(Di martedì 13 aprile 2021)B,2-2: la capolista impatta contro i padroni di casa grigiorossi nel recupero della 31a giornata del campionato cadetto. Lamette il punto esclamativo ad una seconda parte di campionato quasi perfetta che ha regalata, praticamente, la permanenza nel secondo campionato calcistico italiano. La capolista, in vantaggio per due volte e puntualmente ripresa, esce dcon un punto prezioso nella corsa promozione. Pecchia e Dionisi possono considerarsi soddisfatti.2-2: il primo tempo Il match inizia benissimo per gli ospiti che, alla prima vera occasione da rete, trovano il vantaggio: al 8? Stulac innesca Matos che spizza di testa per Mancuso che di diagonale coglie il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cremonese

Laè undicesima: diventano 43 i punti dei ...Dove vedere la partita in TV e streaming La partita- Empoli, valida per la 31°giornata del campionato diB, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà ...Si è giocato quest'oggi il recupero della sfida della 31^ giornata del campionato di Serie B. Di seguito il risultato:Cremonese-Empoli 2-2: 35' rig. Terranova, 79' Ciofani-8', 65' Mancuso ...Commenta per primo Pari e spettacolo nel recupero tra Cremonese ed Empoli. Allo Zini finisce 2-2, con entrambe che dimostrano di essere tra le squadre più in forma del campionato: avanti i toscani col ...