Figliuolo | «Per giugno avremo 45 milioni di dosi» Ma i 500mila vaccinati al giorno restano un sogno

«Nel trimestre che va da aprile a giugno avremo 45 milioni di dosi, vuol dire 15 milioni al mese. È la quantità giusta». In un colloquio con il Corriere della Sera, il generale Francesco Paolo Figliuolo rassicura sugli approvvigionamenti e sul piano vaccinale. E, anche se si dice certo che «a fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese», ammette che non sarà possibile centrare subito l'obiettivo dei 500mila vaccinati al giorno. Allo stato attuale, insomma, la campagna continua a languire, tra dosi che tardano ad arrivare e problemi organizzativi. Le consegne previste ad aprile Ieri la struttura commissariale ha diramato una nota con le tempistiche: nella ...

