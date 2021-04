Dagli Obama agli attori di «The Crown» | il ricordo del Principe Filippo | «buono e generoso»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 aprile 2021) Dopo la lettera inviata da Papa Francesco alla Regina Elisabetta, a esprimere il cordoglio per la morte del Principe Filippo sono stati anche l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle. «Quando abbiamo incontrato per la prima volta Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, lui e Sua Maestà la Regina Elisabetta II erano già sulla scena mondiale da più di mezzo secolo – accogliendo leader come Churchill e Kennedy, Mandela e Gorbachev», hanno scritto gli Obama su Instagram. «Essendo due americani poco abituati ai palazzi e allo sfarzo, non sapevamo cosa aspettarci. Non avremmo, però, dovuto preoccuparci. La Regina e il Principe Filippo ci hanno messo subito a nostro agio con la loro grazia e generosità, trasformando un’occasione cerimoniale in qualcosa di molto naturale, persino confortevole».