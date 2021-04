"Siamo contornati da idioti, gli hanno rotto le palle per mesi". Farsa-Gregoretti, Feltri sbrocca: come gode Salvini (Di sabato 10 aprile 2021) Vittorio Feltri ha riassunto con poche ma incisive parole il caso Gregoretti, con il pm di Catania che ha chiesto il non luogo a procedere contro Matteo Salvini. Il quale è accusato del sequestro di 131 migranti nell'estate del 2019 ad Augusta, in provincia di Siracusa: il pm Andrea Bonomo ritiene che la condotta dell'ex ministro dell'Interno non integri gli estremi del reato di sequestro di persona. “hanno rotto le p*** per mesi, anni a Salvini per la sua meritoria lotta all'immigrazione selvaggia”, ha commentato Feltri che poi ha aggiunto: “Risultato? Assolto. Siamo contornati da idioti”. Sul caso il pm di Catania è stato molto chiaro nella sua esposizione al gup Nunzio Sarpietro: “Non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Vittorioha riassunto con poche ma incisive parole il caso, con il pm di Catania che ha chiesto il non luogo a procedere contro Matteo. Il quale è accusato del sequestro di 131 migranti nell'estate del 2019 ad Augusta, in provincia di Siracusa: il pm Andrea Bonomo ritiene che la condotta dell'ex ministro dell'Interno non integri gli estremi del reato di sequestro di persona. “le p*** per, anni aper la sua meritoria lotta all'immigrazione selvaggia”, ha commentatoche poi ha aggiunto: “Risultato? Assolto.da”. Sul caso il pm di Catania è stato molto chiaro nella sua esposizione al gup Nunzio Sarpietro: “Non si ...

